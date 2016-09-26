НАЗК проверяет наличие иностранного гражданства у родственников нескольких чиновников

Об этом говорится в сообщении на сайте НАПК.

"Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проводит проверку информации по фактам, изложенным в сюжете «ТСН. Неделя» от 25 сентября этого года, относительно наличия гражданства других государств, у членов семей отдельных лиц, которые подали имущественные декларации в Единый государственный реестр деклараций", - сказано в сообщении.

Как отметили в Нацагенстве, речь идет о внесенных в реестр сведениях о принадлежности членов семьи декларантов к гражданству Республики Вануату. "Проверяется информация относительно Я.В. Мосейко, А.В. Колесника, Е.В. Литвинова и других", - заявили в НАЗК.

О результатах проверки будет сообщено после ее завершения.

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Также в сообщении отмечается, что с момента своего запуска 15 августа Национальное агентство осуществляет постоянный мониторинг средств массовой информации с целью выявления фактов коррупции или незаконного обогащения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства и местного самоуправления.

Как сообщалось, в сюжете ТСН. Неделя, в частности, говорилось, что гражданками Вануату, согласно сведениям в электронной базе деклараций украинских чиновников, значатся жена бывшего заместителя председателя Высшего специализированного суда Евгения Литвинова, две дочери судьи Пологовского районного суда в Запорожье Якова Мосейко, а также жена председателя Смелянской райгосадминистрации Черкасской области Андрея Колесника.