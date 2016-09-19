Коррупция в образовании остается, для борьбы с ней важно сознание студентов - Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания Комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам науки, образования, культуры и СМИ сегодня в Киеве.

"Лет 20 назад советская образовательная система была очень высокого качества. Она не отвечала западным стандартам, но ее выпускники имели фундаментальные знания. После начала рыночных отношений, огромного имущественного расслоения и вызовов, порожденных этим, наша образовательная система превратилась в фабрику по продаже дипломов", - сказал генпрокурор.

В то же время, по его мнению, Украина сделала огромный шаг вперед, когда ввела обязательную для всех независимую систему оценивания.

"Все выпускники школ в один день по всей стране сдают одинаковые для всех тесты, и именно на основании этих тестов могут вступить в тот или иной вуз", - отметил Луценко.

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По мнению генпрокурора, эта система позволяет умным детям без "столичных связей поступить в лучшие вузы, и система "классно работает в каждом регионе".

"Но она не решает пока вопроса дальнейших процессов в учебном заведении. Когда сдаются определенные экзамены и не всегда все честно. Там также существует коррупция", - сказал он.

По словам Луценко, речь идет о системе оценивания знаний уже во время обучения в университетах.

"Нельзя надеяться, что полиция или прокуратура поймает преподавателей, которые берут деньги за экзамены. Мы, конечно, это делаем, но это 2% от необходимого результата", - отметил он.

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Луценко считает, что университетам необходимо дать независимость, самоуправление, студенческое самоуправление, а также определенное время на осознание того, что "знания - это единственное богатство молодого человека".

По его мнению, такое осознание уже произошло, и украинские студенты не хотят покупать оценки, ведь понимают, что потом это будет означать безработицу.

"Жесткая конкуренция на престижном рынке труда приводит к минимизации коррупции тех, кто думает о своем будущем", - добавил Луценко и выразил мнение, что ставку здесь надо делать не столько на действия правоохранителей, сколько на просветительскую деятельность в этом вопросе.