От резиновой пули погиб прапорщик харьковского УБОП

В Харькове погиб сотрудник Управления борьбы с организованной преступностью Главного управления МВД Украины в области.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник отдела по связям с общественностью УМВД в Харьковской области Сергей ДЯГЕЛЕВ, это произошло 8 октября около 23.00 по месту жительства милиционера.

По его словам, для выяснения обстоятельств гибели милиционера создана и работает комиссия Министерства внутренних дел.

Из других информированных источников корреспонденту УНИАН стало известно, что старший прапорщик милиции 1963 года рождения погиб в результате неосторожного обращения с пистолетом для стрельбы резиновыми пулями. Результаты первичного осмотра дают основания говорить, что это возможно был несчастный случай, сказал собеседник агентства.