В Одессе во время вчерашнего нападения ультрас пострадали 7 турецких болельщиков

Как сообщила УНИАН сотрудник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области Анна Пенчева, в Приморский отдел полиции были доставлены 14 человек, у которых взяты показания.

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Пенчева не смогла уточнить, болельщиками, каких именно команд являются задержанные, добавив, что это – украинцы.

«К сожалению, в больницу доставлены были 7 человек, все они болельщики турецкой команды», - сказала сотрудник отдела.

Сведения внесены в ЕРДР по ст.296, ч. 4 (хулиганство).

Как сообщал УНИАН, вечером 15 сентября в центре Одессы ультрас избили турецких футбольных болельщиков. В столкновениях участвовали порядка 20 человек, из которых подавляющее большинство – украинские фанаты.

По словам очевидцев, группа ультрас напала на фанатов турецкого футбольного клуба «Фенербахче», команда которого прибыла в Одессу для участия в матче с «Зарей» (Луганск). Иностранцы отдыхали в одном из кафе.

Сообщалось, что у одного из пострадавших иностранцев - перелом ноги.