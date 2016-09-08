Львовские таможенники обнаружили в почтовых посылках арсенал оружия из США

Работники Львовской таможни зафиксировали четыре случая незаконного перемещения товаров в почтовых отправлениях.

Все посылки поступили в Украину из США, сообщает ТСН.ua со ссылкой на пресс-службу ГУ ГФС в Львовской области.

"Все получатели указывались частными лицами Киевской и Ивано-Франковской областей. В таможенных декларациях было указано, что в посылках есть личные вещи. Однако во время таможенного досмотра был обнаружен целый арсенал оружия", - говорится в сообщении.

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В частности, в посылках были: два ствола со ствольной коробкой в комплекте, ствол к пистолету, три магазина к карабину, полимерные примеры, кинжал и тесак.

Эксперты установили, что кинжал и тесак является холодным оружием, а остальные – частями к огнестрельному оружию.

По этим фактам были составлены протоколы о нарушении таможенных правил, изъяли оружие. Дело для дальнейшего рассмотрения передано в суд.

Ранее на Днепропетровщине полиция изъяла внушительный арсенал оружия и боеприпасов. Тогда правоохранители изъяли РПГ-22, 2534 патроны калибра 7,62 мм к автомату "Калашникова" с различной маркировкой, 240 патронов калибра 9 мм к пистолету "Макарова" и 22 гранатометных ВОГ-17.