На Днепропетровщине задержали автомобиль на польских номерах с арсеналом оружия (фото)

В среду, 24 августа, около 18 часов 30 минут, на блокпосту поселка Андроновка правоохранители остановили для проверки автомобиль "Jeep Grand Cherokee" с польскими номерными знаками, сообщает 056.ua

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Как сообщают в Отделе управления превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, за рулем иномарки находился 39-летний уроженец Ивано-Франковска. Кроме него в салоне авто было еще три пассажира.

Во время визуального осмотра автомобиля в багажном отсеке правоохранители обнаружили и изъяли целый арсенал оружия: РПГ-22, 2534 патроны калибра 7,62 мм к автомату "Калашникова" с различной маркировкой, 240 патронов калибра 9 мм к пистолету "Макарова" и 22 гранатометных ВОГ-17.