Провокация РФ в Крыму: оккупанты заявили, что задержанному украинцу Панову адвокат не нужен

Об этом сообщил брат Евгения Панова Игорь Котелянец, передает пресс-служба "Крымской правозащитной группы".

"Предъявленная адвокату справка подана от имени следователя, в ней нет ни подписи самого Панова, ни его рукописного текста, где он пишет о своём отказе. Это противоречит нормам российского законодательства, которое на данный момент применяется в Крыму. Согласно ч. 1 ст. 52 УПК РФ, отказ от услуг адвоката допускается только по инициативе подозреваемого и заявляется в письменном виде", - говорится в сообщении.

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Адвокат Евгения Панова собирается обжаловать такое решение.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Также в ФСБ заявили о ликвидации "украинской агентурной сети" и задержании группы "диверсантов". В свою очередь президент Украины Петр Порошенко заявил о бессмысленности и циничности обвинений России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму. Секретарь СНБО Турчинов подчеркнул, что заявление ФСБ РФ о подготовке Украиной терактов в Крыму является еще одним элементом гибридной войны, которую Россия ведет против Украины.

12 августа российские СМИ со ссылкой на источник в спецслужбах сообщили фамилии якобы сотрудников украинской разведки, которые были в составе так называемой "диверсионной группы", обнаруженной вблизи Армянска. Также, по данным источника, один из "агентов" якобы должен был организовать закладку муляжей бомб в аэропорту Симферополя с целью проверить действия правоохранительных органов Крыма, подконтрольных РФ.

В Министерстве обороны Украины заявили, что в Главном управлении разведки не существует лиц, которые, как утверждают российские спецслужбы, входили в состав так называемой крымской "диверсионной группы".