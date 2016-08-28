У погибшего журналиста Щетинина были "суицидальные настроения" - МВД

Об этом на своей странице в Facebook написал директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

"Общался с профессиональным судмедэкспертом, эта служба, как известно, вне системы МВД вообще. По его данным - на теле нет никаких признаков, свидетельствующих о насильственном характере преступления», - отметил он.

По словам, Щетинин погиб от выстрела в упор в правый висок из травматического пистолета.

«По предварительным данным, у погибшего и раньше были суицидальные настроения и попытки. Но работа следствия полиции продолжается. Окончательные выводы - позже", - написал Шевченко.

Как сообщал УНИАН, сегодня столичная полиция сообщила, что расследует обстоятельства смерти журналиста, которого обнаружили в собственной квартире в ночь на 28 августа.

По данным правоохранителей, на месте происшествия изъяли стреляную гильзу, травматический пистолет, магазины к нему и предсмертную записку. «Дверь в квартиру была закрыта, обстановка в квартире не нарушена», - отмечалось в сообщении полиции.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство") с дополнительной правовой квалификацией - самоубийство.

Российский журналист Щетинин является учредителем информационного агентства "Новый регион". Несколько лет назад переехал жить в Киев и заявил о намерении сменить российское гражданство на украинское.