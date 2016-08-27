Климкин поднимет вопрос относительно Умерова перед ОБСЕ - Беца

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время акции в поддержку Умерова сказала спикер МИД Марьяна Беца.

Она заметила, что на месте крымских татар, и в частности Умерова, может оказаться каждый. “То, что сейчас происходит в Крыму, - это страшно. Это вопиющие нарушения прав человека. Там отсутствует свобода СМИ, свобода слова, свобода мнения”, - подчеркнула пресс-секретарь.

Беца добавила, что в Крыму происходят убийства, пытки и запугивание, а также исчезновение крымских татар.

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Она заверила, что МИД делает все возможное для того, чтобы вернуть Крым и прекратить репрессии крымских татар.

Беца сообщила, что министр иностранных дел Павел Климкин “поднимет вопрос относительно Ильми Умерова на следующей неделе на крупном мероприятии”. “В рамках ОБСЕ состоится неформальное мероприятие 57 стран-участниц ОБСЕ. И имя Ильми Умерова будет звучать первым”, - сказала спикер МИД.

Пресс-секретарь подчеркнула, что они и в дальнейшем будут рассказывать обо всех политзаключенных, которые есть в России и оккупированном Крыму. “Мы призываем Россию немедленно прекратить любые репрессии против крымских татар, этнических украинцев в оккупированном Крыму. Мы призываем Россию прекратить убийство Ильми Умерова. Мы призываем Россию оказать надлежащую медицинскую помощь Ильми Умерову. Мы призываем Россию покинуть Украину, покинуть Крым. Крым - это Украина. Мы будем бороться до последнего, потому что правда на нашей стороне”, - подчеркнула Беца.

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Как сообщал УНИАН, ФСБ России задержала Умерова в Бахчисарае 12 мая. Так называемый «прокурор Республики Крым» Наталья Поклонская сообщила, что в отношении Умерова возбуждено уголовное дело как «члена экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа». «В марте 2016 г. гражданин Умеров, находясь на территории Украины, выступал в прямом эфире украинского телеканала АТR, где публично призывал к нарушению территориальной целостности РФ. Затем выступление Умерова было размещено в сети Интернет», - заявила Поклонская.

11 августа так называемый «суд» в Симферополе удовлетворил ходатайство следователя доставить Умерова в психиатрический стационар для проведения судебно-психиатрической экспертизы. Во время судебного заседания ему стало плохо, и «скорая» забрала его в больницу. 16 августа сотрудники ФСБ России вывезли Умерова из больницы в психдиспансер для проведения психиатрической экспертизы. 19 августа дочь Умерова сообщила, что к отцу в психиатрическую больницу допустили родственников и адвокатов.