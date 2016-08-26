В Ивано-Франковской области сельские чиновники получили 470 тысяч гривен за 0,2 га земли

Как сообщили УНИАН в прокуратуре Ивано-Франковской области, следователями прокуратуры совместно с работниками Национальной полиции раскрыто получения неправомерной выгоды должностными лицами органа местного самоуправления области.

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Установлено, что на протяжении апреля-августа 2016 года служебные лица одного из сельских советов Тисменицкого района совместно с руководителем общественного объединения требовали неправомерную выгоду в размере 470 тыс. грн у представителя субъекта хозяйствования за безвозмездную передачу в частную собственность земельного участка площадью 0,2 га.

Часть неправомерной выгоды в сумме 70 тыс. грн служебные лица получили в апреле - июне, остальные неправомерной выгоды в размере 400 тыс. грн получили 25 августа, после чего данный факт был задокументирован правоохранительными органами области.

Решается вопрос об объявлении подозрения и избрания меры пресечения.

По сообщениям местных интернет-изданий задержанным на взятке оказался председатель Березовской сельского совета (село вблизи Ивано-Франковска – УНИАН).