Песни группы "Океан Эльзы "спели" на языке жестов
01:34, 25 августа 2016Общество
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Три песни с концерта Океана Эльзы "Без границ", который 24 августа транслировал телеканал 1+1, были переведены на язык жестов.
Песни группы "Океан Эльзы "спели" на языке жестов / фото: УНИАН
Такую инициативу ко Дню Независимости Украины реализовал сайт ТСН.uа.
Три хита ОЕ - "Мить", "Коли тобі важко", "Відчуваю" - "спела" на языке жестов Ника Прохорчук, волонтер Воскресной школы для людей с расстройствами слуха "Слышать сердцем".
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"В песнях, которые мы выбрали, поют о главном - любви, жизни, борьбе. Мы хотели дать возможность ощутить все эти эмоции, вложенные Океанами, каждому нашему читателю и надеемся, у нас это получилось", - рассказала руководитель ТСН.иа Катерина Коберник.
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