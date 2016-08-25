Песни группы "Океан Эльзы "спели" на языке жестов

Такую инициативу ко Дню Независимости Украины реализовал сайт ТСН.uа.

Три хита ОЕ - "Мить", "Коли тобі важко", "Відчуваю" - "спела" на языке жестов Ника Прохорчук, волонтер Воскресной школы для людей с расстройствами слуха "Слышать сердцем".

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"В песнях, которые мы выбрали, поют о главном - любви, жизни, борьбе. Мы хотели дать возможность ощутить все эти эмоции, вложенные Океанами, каждому нашему читателю и надеемся, у нас это получилось", - рассказала руководитель ТСН.иа Катерина Коберник.

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