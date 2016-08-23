Извещать харьковчан о текущем времени будут Белоснежка и гномы (фото)

Как сообщает пресс-служба горсовета, уникальные анимированные часы установят на новом развлекательном комплексе.

Извещать харьковчан о текущем времени будут Белоснежка и гномы, при этом посетители увидят настоящее анимационное шоу с ожившими и говорящими фигурами.

«После того, как Белоснежка обращается к гномам, что пора просыпаться, хранитель часов - гномик в зеленом - откашливается и будит остальных гномов. После этого сцена разворачивается, и мы видим анимированных гномов, которые двигаются и заводят часы. Как только часы заведены, гномики на башне бьют в колокола, отбивая время. Я думаю, что это станет не только визитной карточкой и достопримечательностью парка, но и Харькова в целом», - рассказал менеджер парка Андрей Шаптала.

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