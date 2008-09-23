Американские инвесторы вынуждены уходить из Украины

Стимулы для роста украинского фондового рынка, вероятно, могут появиться только после очередных президентских выборов в стране, считает начальник торгового отдела ЗАО «Фондовая компания «Автоальянс-инвест» Анатолий ШЕВЧУК.

Он отметил, что снижению украинского рынка акций в настоящее время способствует вывод американскими инвесторами своих вложений в связи с окончанием финансового года в США в октябре и консолидацией активов. Они вынуждены продавать активы на развивающихся рынках из-за нехватки ликвидности, напомнил А.ШЕВЧУК.

Кроме того, по мнению представителя «Автоальянс-инвест», на рынке неблагоприятно сказывается и распад коалиции фракций Блока Юлии Тимошенко и Блока "Наша Украина - Народная Самооборона" в Верховной Раде, а также снижение роста мировых цен на металлопродукцию. Вследствие этого отечественные компании вынуждены сокращать объемы производства, что скажется на их рентабельности, отметил А.ШЕВЧУК. По его мнению, «хотя фундаментальные показатели большинства отечественных компаний и остаются положительными, но до тех пор, пока в Украине не появится политическая стабильность и не зайдут деньги крупных инвесторов, ожидать роста на фондовом рынке не стоит».