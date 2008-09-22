Из Москвы в Украину выслан крупнейший столичный "вор в законе"

Из Москвы в Украину депортирован крупный криминальный авторитет, "вор в законе" 47-летний Лаша Шушанашвили, известный в преступных кругах как Лаша Толстый или Руставский. Как сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Центральному федеральному округу, он был задержан недалеко от поселка Барвиха Московской области, причем сотрудникам милиции пришлось обезоружить десятерых его охранников. На следующий день суд признал Л.Шушанашвили незаконно пребывающим на территории РФ, а его документы - незаконно полученными.

По данным МВД РФ, Л.Шушанашвили стал "вором в законе" в 1970-е годы, когда в 18-летнем возрасте был приговорен к лишению свободы

В настоящее время он является ключевой фигурой в истории конфликта между двумя известными кланами грузинских "воров в законе", в котором он представлял группировку Деда Хасана. Л.Шушанашвили стал руководить кланом после ареста в 2006 г. лидера группировки Захария Калашова по кличке Шакро Молодой. В результате в группировке произошел раскол. Конфликт был поводом для воровской сходки 7 июля 2008 г. в районе Пироговского водохранилища. Тогда в сходке приняли участие 37 "воров в законе" во главе с Тариэлом Ониани. Все участники мероприятия были задержаны и доставлены в главное управление МВД России.

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