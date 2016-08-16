Суд продлил срок ареста экс-заместителя главы "Нафтогаза" Кацубы
Голосеевский районный суд Киева еще на 2 месяца продлил срок ареста экс-заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Александра Кацубы, подозреваемого в причастности к присвоению почти 450 млн грн компании.
Об этом пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила в "Твиттере".
Читайте такжеЭкс-замглавы "Нафтогаза" Кацубу арестовали, залог - 450 миллионов (видео)
"Голосеевский райсуд Киева продлил арест экс-заместителя председателя правления НАК Нафтогаз Украины А.Кацубы еще на 2 месяца. Залог 450 млн грн", - написала Сарган.
Как сообщал УНИАН, 17 июня сотрудники Генеральной прокуратуры Украины задержали в Киеве бывшего заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Александра Кацубу. После этого, Голосеевский районный суд Киева в ночь на 18 июня провел заседание и арестовал задержанного. Кацубу подозревают в преступлениях по ст. 255 и 191 Уголовного кодекса ("создание преступной организации"; "присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением"). В ходе следствия установлено, что Кацуба причастен к присвоению средств "Нафтогаза" на сумму почти 450 млн грн.