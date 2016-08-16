В Донецкой области будут судить прокурора, пересекавшего блокпост с поддельным паспортом

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, в ходе расследования установлено, что паспорт, выданный на имя лица, которое в настоящее время находится в розыске за совершение преступления, связанного с сепаратизмом, находился у работника прокуратуры еще с 2013 года.

Как пояснил обвиняемый во время допроса, подделать документ и вклеить в него свою фотографию он решил в июне текущего года. Главным намерением таких неправомерных действий было желание попасть на оккупированную территорию. Но, поскольку прокурорам пересечение линии разграничения запрещено, он решил использовать паспорт на чужое имя.

Свою вину в совершении правонарушения работник прокуратуры признал и полностью раскаялся.

Читайте такжеВ Луганской области СБУ задержала боевика-иностранца

Сегодня обвинительный акт по ч.1, ч.4 ст.358 (подделка документов, сбыт или использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины направлено в суд.

Обвиняемому грозит наказание в виде штрафа или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.

Как сообщал УНИАН, 13 августа на КПВВ «Новотроицкое» правоохранители задержали работника прокуратуры Донецкой области, во время пересечения блокпоста использовавшего подложный документ, выданный на имя лица, которое в настоящее время находится в розыске за совершение преступления, связанного с сепаратизмом.

Ему объявили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.358 (использование заведомо поддельного документа) УК Украины.