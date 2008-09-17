Украина и Чехия подписали протокол о защите инвестиций

Украина и Чехия подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о содействии и взаимной защите инвестиций.

Как передает корреспондент УНИАН, официальная церемония подписания состоялась в Киеве в рамках украинско-чешских межправительственных переговоров.

От имени украинского правительства протокол подписала премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, от имени чешского правительства – премьер-министр Чехии Мирек ТОПОЛАНЕК.

Кроме того, сегодня Украина и Чехия обменялись грамотами о ратификации межгосударственного договора о правовой помощи в гражданских делах. Соответствующий протокол подписали от имени украинской стороны заместитель министра иностранных дел Константин ЕЛИСЕЕВ, от имени чешской стороны – Чрезвычайный и Полномочный Посол Чехии в Украине Ярослав БАШТА.