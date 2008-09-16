Крымские татары считают "просьбу к России" провокацией

Крымскотатарские общественные и политические организации не отрицают факты этнической и религиозной дискриминации со стороны официальных властей Украины, при этом считают провокацией просьбу к Российской Федерации защитить крымских татар и малочисленные этносы Крыма "от геноцида".

Организации крымских татар таким образом отреагировали на недавнее обращение организации «Милли Фирка» к Президенту России Дмитрию МЕДВЕДЕВУ, председателю правительства РФ Владимиру ПУТИНУ и Президенту Республики Татарстан Минтемиру ШАЙМИЕВУ с просьбой «от имени Российской Федерации защитить коренной и другие малочисленные этносы Крыма от непрекращающегося геноцида со стороны националистически настроенных официальных властей Украины».

«Мы не отрицаем факты этнической и религиозной дискриминации со стороны официальных властей Украины и непосредственно Автономной Республики Крым, - говорится в заявлении крымскотатарских организаций, текст которого передан агентству УНИАН Меджлисом крымских татар. - Однако подобное обращение к руководителям государства, которое сыграло в истории крымскотатарского народа однозначно отрицательную роль, вызывает естественный протест. Мы, представители крымскотатарских общественных и политических организаций, резко осуждаем подобные действия организации «Милли Фирка».

«Именно российское государство в 1783 году ликвидировало крымскотатарское государство, совершило акт геноцида по отношению к крымским татарам в 1944 году, удерживало их в спецпоселениях, очернило крымских татар в глазах своих граждан и граждан подчиненных территорий, а также препятствовало возвращению крымских татар на свою историческую Родину. Именно пророссийски настроенные политические силы в Крыму, получающие всемерную, в том числе и финансовую поддержку из Москвы, регулярно выступают с антикрымскотатарскими заявлениями и активно противодействуют восстановлению прав коренного народа полуострова», - заявили крымскотатарские общественные и политические организации.

При этом, авторы заявления отмечают, что целью организации «Милли Фирка» является не надежда на конкретные инициативы РФ «по пресечению геноцида малых народов в Украине», а создание повода, позволяющего «защитнику малых народов» вмешаться во внутренние дела Украины».

«Считаем это обращение (организации «Милли Фирка» - УНИАН) провокацией, так как методы российского государства по решению межнациональных проблем, хорошо известные своей жесткостью, вызывают серьезные опасения за безопасность и жизнь крымских татар», - резюмируют авторы заявления.

Это заявление, по данным Меджлиса, подписали Благотворительная организация фонд «Темель», Международная общественная организация «Бизим Къырым», Крымскотатарский фонд культуры, Лига крымскотатарских юристов «Инициум», Лига крымских репатриантов «Ираде», общественная организация «Авдет», Крымская общественная организация «Койдешлер», Общественная организация «Крымскотатарская инициатива», общественная организация «Таянч», Общество исследователей истории и культуры крымских татар, Ассоциация крымскотатарских работников образования «Маарифчи», Информационно-издательский центр «Боразан», Крымскотатарская национальная партия «Адалет», Крымская республиканская организация «Крымскотатарский молодежный центр» и др.