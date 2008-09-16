Кабмин одобрил проект Госпрограммы развития Украины на 2009 год

Правительство одобрило проект Государственной программы экономического и социального развития Украины на 2009 год.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономики Украины.

Согласно сообщению, документ был одобрен на заседании Кабинета министров 13 сентября и 15 сентября будет передан в Верховную Раду вместе с одобренным на этом же заседании проектом Госбюджета на 2009 год.

По словам министра экономики Богдана ДАНИЛИШИНА, позитивные тенденции текущего года заложили надежную базу для обеспечения экономического роста в следующем году.

«Главное задание программы - определить основные направления и инструментарий экономической политики для решения системных проблем», - подчеркнул Б.ДАНИЛИШИН.

Среди таких проблем, по словам министра, структурные деформации в экономике и низкий технологический уровень производства, неэффективное использование человеческого потенциала, высокое неравенство в доходах, сохранение достаточно низкого уровня жизни подавляющей части населения, а также многочисленные проблемы институционного характера, что существенно сдерживают реализацию государственной политики и последующее развитие.

Исходя из этого, в результате реализации Госпрограмы планируется повысить качество жизни каждого человека, создать благоприятные рамочные условия для повышения конкурентоспособности экономики; обеспечить основу для технологического прорыва в индустрии путем повышения технологического уровня промышленности и повышения уровня энергообеспечения экономики, использования новых и обновительных источников энергии.

Также программой предусмотрено снятие инфраструктурных ограничений. В частности, для этого, в первую очередь, необходимо развитие современных транспортных коридоров, интеграция в общеевропейскую инфраструктуру, развитие железнодорожного транспорта, морских портов, аэропортов и современных средств связи.

Кроме того, Госпрограммой определена необходимость внедрения принципов государственной поддержки аграриев в соответствии с условиями ВТО, переориентация аграрного производства с учетом климатических изменений, наращивание производства продукции животноводства и растениеводства.

Также программа предполагает создание современной инновационной системы, которая предусматривает: совершенствование системы генерации знаний, формирование целостной инновационной инфраструктуры и системы трансфера технологий, повышение эффективности управления интеллектуальной собственностью, стимулирование спроса на инновации.

«Реализация поставленных заданий направлена на последующую интеграцию Украины в мировое экономическое пространство с учетом членства в ВТО и создание зоны свободной торговли между Украиной и ЕС», - отметил Б.ДАНИЛИШИН.