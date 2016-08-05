В Украине 9 августа впервые официально отметят день коренных народов

Об этом сообщила первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова. По ее словам, в рамках мероприятий состоятся: международная конференция “Коренные народы Украины: история, современность и перспективы”, а также презентация стратегии деоккупации Крыма.

В свою очередь эксперт института демографии им. Пилипа Орлика Наталия Белитер заметила, что не стоит бояться того, что право на самоопределение крымскотатарского народа в рамках автономии в составе Украины может означать право на отделение от государства. Она отметила, что в демократических странах право на самоопределение не означает право на отделение. По ее убеждению, наоборот такое самоопределение будет способствовать формированию политической нации в Украине.

Ее мнение разделяет председатель правления крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев. Он отметил, что автономию крымским татарам нужно предоставить еще до того, как Украина вернет оккупированный Крым путем внесения изменений в 10 статью Конституции, которыми необходимо закрепить статус Крыма как национально-территориальной автономии крымских татар. Он призвал не путать это понятие с федерализацией, которую нам навязывают в России.

Он напомнил, что в свое время, когда в Конституции был закреплен статус Крыма как автономии, это связывалось с возвращением крымских татар на родину, однако на практике получилось так, что в Крыму сложилась не крымско-татарская автономия, а российская. Поэтому, считает он, не стоит бояться, что создание крымскотатарской автономии приведет к федерализации или сепаратизму в Украине: «Крымские татары абсолютно не поднимают вопрос федерализации. Мы говорим об обеспечении прав коренных народов Крыма, которые в силу известных исторических событий оказались в меньшинстве на своей родине».

Также Бариев добавил, что внесение изменений в Конституцию именно сейчас позволит усилить позицию Украины на международной арене и нивелировать позицию России, которая оправдывает аннексию Крыма якобы самоопределением населения полуострова.