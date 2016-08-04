Дело о взятке в $150 тысяч: САП обжалует размер залога в 124 тысяч гривен для чиновницы Минагропрода

20:22, 04 августа 2016
Общество
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Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена обжаловать решение суда о залоге в 124 тыс. грн для.а. директора Департамента по управлению государственной собственностью Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, задержанной за 150 тыс. долл. взятки.

Правоохоронці мають намір довести очевидне: що розмір застави не відповідає розміру предмету вчиненого злочину / Фото УНІАН

Об этом УНИАН сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

«Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена обжаловать решение суда относительно размера залога как таковой, что не соответствует размеру предмета совершенного данным лицом преступления», - подчеркивается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 2 августа в Киеве детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с сотрудниками СБУ задержали чиновницу Министерства аграрной политики и продовольствия во время получения взятки в 150 тыс. долл.

Сегодня, 4 августа, Соломенский райсуд Киева избрал для нее меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 124 тыс. грн.

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