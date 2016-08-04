В Харькове задержан подозреваемый в двойном убийстве

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области со ссылкой на начальника Индустриального райотдела полиции Сергея Денисенко, мотивом преступления стали старые долги между подозреваемым и погибшим.

По его словам, в совершении тяжкого преступления сотрудники уголовного розыска Индустриального отдела полиции разоблачили 28-летнего харьковчанина. Как выяснили полицейские, злоумышленник заранее пришел к дому пострадавших, перелез через забор и дождался, пока из дома выйдет 58-летний мужчина.

Злоумышленник внезапно подошел к мужчине и начал наносить удары ножом. Услышав крики о помощи, на улицу выбежала жена, которая тоже получила ножевые ранения. От полученных травм супруги погибли. Сестра потерпевшего также пыталась помешать совершению преступления. Женщина получила телесные повреждения и успела скрыться внутри дома.

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Подозреваемый рассказал, что 2 года тому назад 58-летний мужчина задолжал его отцу деньги и не возвращал. Таким образом он решил отомстить. С места совершения преступления молодой человек забрал золотые украшения.

Следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 (законченное покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Как сообщал УНИАН, 2 августа в Харькове во дворе частного дома сотрудники полиции выявили тела 58-летнего мужчины и 45-летней женщины с многочисленными колото-резаными ранами. Еще одна пострадавшая – 62-летняя женщина – в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.