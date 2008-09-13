Житомир сегодня отметил 1124-летие

Житомиряне отметилисегодня 1124-летие своего города.

Как передает корреспондент УНИАН, около 1000 жителей города и гостей приняли участие в торжественном шествии по главным улицам Житомира. Торжественное шествие возглавили руководители города и области, а также представители одесской и грузинской делегаций, прибывшие на праздник.

В городском парке культуры и отдыха им. Ю.Гагарина состоялись бал молодоженов, детская театрализованная программа, показ украинской стилизованной одежды, выступления эстрадных исполнителей и творческих коллективов Житомира, молодежная акция " Молодежь спасет мир", выставка архитектурных экспозиций перспективного развития областного центра .

54 новорожденных житомирян ко дню 1124-летия города получили подарки от городского председателя.