Одесситы два дня не могли нормально дышать по вине НПЗ

ОАО «Лукойл-Одесский нефтеперерабатывающий завод» допустил выбросы вредных веществ в атмосферу города, которые стали источником резкого неприятного запаха на улицах Одессы в последние дни.

Об этом УНИАН сообщили в городском управлении экологической безопасности.

По данным специалистов, отчитавшихся о результатах лабораторных исследований состояния атмосферного воздуха в период с 11 по 12 сентября, муниципальной лабораторией экологического контроля проводилась проверка и лабораторные исследования состояния атмосферного воздуха на прилегающих территориях всех предприятий в промышленной зоне Суворовского района.

Установлено наличие специфического запаха и превышение предельно допустимой концентрации сероводорода (в среднем – в 2,8 раза), а также повышенное содержание аммиака в воздухе только по периметру нефтеперерабатывающего завода.

При повторных замерах, в которых участвовали также сотрудники лаборатории охраны окружающей среды ОАО «Лукойл-Одесский НПЗ», результаты анализов муниципальной и заводской лабораторий совпали. Среднее значение концентрации сероводорода оказалось в 1,75 раза выше предельно допустимого.

Как уточнили в горуправлении экобезопасности, руководству ОАО «Лукойл-Одесский НПЗ» предложено «принять срочные меры по прекращению выбросов вредных веществ в атмосферу Одессы». После этого специалисты снова проведут необходимый комплекс исследований.