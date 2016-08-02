Полиция штурмом брала квартиру: появились подробности стрельбы из окна многоэтажки в Днепре (фото)

Об этом сообщает сайт 056.ua.

Теперь стали известны подробности задержания стрелка, который держал в страхе всю улицу. Один из потерпевших выбежал на пр. Александра Поля и остановил проезжавшую машину патрульных. Те и пришли на помощь. Мужчина рассказал полицейским, что в него и в его товарища стреляли. Потерпевший показал, откуда велся огонь. Стражи порядка выяснили, что один мужчина получил два ранения и погиб.

Чтобы задержать стрелка, патрульным пришлось вызывать подкрепление из подразделения оперативного реагирования. Поскольку на требование сотрудников полиции открыть дверь квартиры, из которой велся огонь на поражение, спецназовцы пошли на штурм и задержали в итоге подозреваемого.

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Во время санкционированного обыска у него было изъято охотничье ружье и патроны, аналогичные найденным вблизи убитого гражданина. Кроме этого в квартире было обнаружено еще 7 единиц различного огнестрельного оружия и граната

От каких-либо объяснений мужчина отказался, однако полиция имеет достаточно свидетельских и вещественных доказательств.

Подозреваемому грозит наказание по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), что наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.