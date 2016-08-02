На Львовщине открыли памятник жертвам польской Армии Крайовой (фото)

В селе Милошевичи Пустомытовского района Львовской области состоялось открытие памятника украинским жертвам польского подполья. В 1944 году солдаты Армии Крайовой убили 36 мирных местных жителей, среди которых были дети, женщины и люди пожилого возраста (самой младшей Ольге Рыбак было 3 года, самой старшей была Мария Шевчук – 88 лет), сообщает ZIK.ua.

Памятник выполнен из камня в форме Мальтийского креста и установлен около местной церкви. Средства на его сооружение собирали сами жители села Милошевичи и окрестных сел, среди которых значительная часть и родственников погибших.

Заслуженный деятель искусств Украины, драматург Театра им. М. Заньковецкой Орест Огородник во время открытия памятника рассказал историю своей прабабушки, которая во время одного из нападений польских солдат на деревню потеряла своего 15-летнего сына Михаила Швеца.

"Это были такие же июльские дни 1944 года, Михаил вместе с друзьями спали в сарае на сене. Когда пришли солдаты Армии Крайовой и начали жечь дома – парни начали убегать в лес. Дорогой Михаилу показалось, что кого-то забыли и он вернулся обратно в сарай. Там его ждали солдаты АК. Кто-то слышал, как он просил не убивать, ему было всего 15 лет. Когда моя прабабушка ходила во время пожара во дворе, то увидела обгоревшее тело. Сначала она подумала, что это пес, но наклонившись и сложив пепел – узнала Михаила. Мы можем смириться с этим, но не должны забывать", - рассказал Огородник.

По словам депутата Николаевского горсовета Михаила Галущака, если уж рассматривать польско-украинскую борьбу середины ХХ века, то не нужно ее сводить только к Волыни и в 1943 году.

Читайте такжеВятрович: постановление Сейма Польши о "геноциде" - сожаление о территориях, а не о гибели людей

"Говорить о массовом окатоличивания украинцев – в 1937-38 годах на Волыни, Холмщине и Подляшье было сожжено 200 украинских православных церквей, которые были важным элементом национальной идентичности украинцев (150 – переданы римо-католикам); говорите о расстрелах польскими пограничниками военнопленных бойцов Карпатской Украины на Верецком перевале в 1939 году; о декларации польского правительства от 18 декабря 1939 года, в которой было объявлено борьбу за возвращение "восточных кресов" (западноукраинских земель); о репрессиях и депортации украинцев Закерзонья начала 1940-х годах; этническую чистку во время Операции "Висла" 1947 года. Мы не хотим растравлять раны нашего общего прошлого, но также и не хотим быть объектами фальсификаций прошлого. Балто-Черноморский союз против России не возможен ни без Польши, ни без Украины".