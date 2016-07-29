Город-хозяин Евровидения–2017 будет назван "в ближайшие дни"
Уже в ближайшие дни будет назван город, который будет принимать международный песенный конкурс Евровидение – 2017.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства культуры Украины.
Отмечается, после проведения инспекции городов-претендентов на проведение в 2017 году песенного конкурса Евровидение во главе с министром культуры Евгением Нищуком оргкомитет обрабатывает поданные заявки. Результаты экспертизы и сам город-хозяин Евровидения–2017 обещают назвать уже в ближайшее время.
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Так, в течение 25-28 июля члены оргкомитета, совместно с представителями Европейского Вещательного Союза - инспекторами Йоном Ола Сандом и Надьей Буркхард, лично посетили все ключевые объекты в Киеве, Одессе и Днепре. Полученные в рамках экспертизы документы о состоянии их строительства и реконструкции рассматриваются специалистами для определения сроков и реальных возможностей подготовиться к проведению известного европейского музыкального конкурса.
«Во время этой инспекции с представителями EBU я на самом деле был горд за Украину - какое мы большое, интересное, многокрасочное государство, где каждый город имеет свою изюминку, уникальную атмосферу и так гостеприимно готов принимать гостей», - сказал Нищук.
Как сообщал УНИАН, 27 июля на отдельном внеочередном заседании Кабинета Министров Украины было принято решение о предоставлении государственных финансовых гарантий организаторам конкурса "Евровидение".