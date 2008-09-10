Эксперт пугает, что "поллитра" будет стоить 25 гривень и больше

В случае увеличения акцизного сбора минимальная цена 0,5 л водки в 2009 году может достигнуть 25 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил генеральный директор по стратегическому развитию ликеро-водочного завода «Хортиця» Алекс ЯНОВСКИЙ.

По его словам, в таком случае также стоит ожидать увеличения количества контрабандной и серой продукции.

«Если акциз увеличится, то это неизбежно. Это основная причина, по которой акциз должен повышаться очень плавно, без резких скачков», - сказал А.ЯНОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, с 1 января и с 30 июня 2009 года планируется увеличить ставки акцизного сбора на этиловый спирт и ликеро-водочные изделия на 25,6% – с 21,5 до 27 грн. за литр 100-процентного спирта, на пиво – на 25,8% – с 0,31 до 0,39 грн. за литр. Соответствующий законопроект («О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам акцизного сбора») внесен на рассмотрение Верховной Рады.

Проектом закона предлагается установить с 1 июля 2009 г. ставку акцизного сбора на этиловый спирт и ликеро-водочные изделия в размере 34 грн. за литр 100-процентного спирта, на пиво – 0,49 грн. за литр.