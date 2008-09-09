В Киеве появился автобус с кондиционером

Сегодня Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ презентовал 21 новый современный автобус и троллейбус.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, это автобусы европейского образца: комфортабельные «Богдані», ЛАЗы и МАЗы. Среди них один автобус, который, кроме спутниковой системы навигации и видеокамеры, оснащен и кондиционером. Автобус прошел тестирование микроклимата, в следующем сезоне столичная власть приобретет 100 автобусов с кондиционерами.

Как сообщил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, 12 автобусов сегодня отправляются на новый экспресс-маршрут «ул. Смелянская – площадь Льва Толстого». На 10 новых троллейбусов увеличится подвижной состав маршрутов №8 и №17, которые теперь продлены и будут следовать к площади Льва Толстого.

До конца года автопарк столичного коммунального транспорта увеличится на 500 автобусов, в частности, 200 единиц уже приобретены, а 300 будет закуплено до конца года.

До конца следующего года планируется полностью убрать маршрутки с города.

Столичная власть разработала новые условия конкурса для перевозчиков. Согласно новым требованиям, срок эксплуатации транспортных средств, которые будут функционировать на маршрутах общественного транспорта, не должен превышать 5 лет, а сами автомобили должны будут оборудованы кондиционерами, видеокамерами и навигационными системами и иметь места для 21 пассажира. Кроме того, экологические нормы двигателей будут отвечать стандарту не ниже «Евро-2», а от водителя будет требоваться открытая категория «Д» и страхование.