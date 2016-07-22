В Ужгороде пьяный ДПСник врезался в забор детсада (фото, видео)

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления полиции в Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, вчера вечером сотрудник роты ДПС не справился с управлением и влетел в детский садик, снеся забор.

У водителя обнаружили в крови 2,5 промилле алкоголя.

Кроме того, нетрезвый сотрудник полиции позволял себе нецензурно выражаться и угрожать журналистам, которые прибыли на место происшествия и зафиксировали ДТП.

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Как сообщают в полиции, этот сотрудник экс-ГАИ 13 февраля этого года также совершил аварию в Хустском районе: будучи в нетрезвом состоянии, он выехал на встречную полосу и допустил столкновение с встречным авто. Правоохранителя уволили.

11 мая текущего года Ужгородский горрайонный суд признал его виновным в совершении уголовного правонарушения по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения) и назначил ему штраф в размере 3,4 тысячи гривень. Судья апелляционного суда Закарпатской области 2 июня отменил решение Ужгородского горрайонного суда, что послужило основанием для его восстановления на работе.

«Исходя из того, что этот работник скомпрометировал себя, ему было сделано предложение не восстанавливаться и написать заявление на увольнение, однако он отказался. Несколько недель назад данное лицо приступило к службе в роте дорожной патрульной службы по обслуживанию дорог государственного значения», - добавили в полиции.

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«Сегодня этого сотрудника, который не впервые опозорил честь мундира, уволили, а его деяниям будет дана квалифицированная оценка в рамках уголовного производства», - сообщил вр.и.о. начальника ГУ НП в Закарпатской области Степан Довгунь.

Как сообщает Мукачево.net, речь идет о ДПСнике по имени Федор Голубка 1975 года рождения.