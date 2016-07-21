Харьковский врач попался при получении взятки за диагноз для инвалидности

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, 55-летнего врача задержали в собственном кабинете во время получения взятки.

Читайте такжеНа взятке задержали начальника отдела таможенного поста аэропорта "Киев" (фото)

В операции принимали участие оперативники Управления защиты экономики и следствия областной полиции и сотрудники прокуратуры.

Деньги изъяты.

По факту вымогательства и получения неправомерной выгоды открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса.