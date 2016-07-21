Харьковский врач попался при получении взятки за диагноз для инвалидности
20:10, 21 июля 2016Общество
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За 12,5 тыс. грн врач одной из городских больниц Харькова обещал поставить пациенту диагноз для назначения группы инвалидности.
Деньги у взяточника изъяты / www.ilovegreece.ru
Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, 55-летнего врача задержали в собственном кабинете во время получения взятки.
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В операции принимали участие оперативники Управления защиты экономики и следствия областной полиции и сотрудники прокуратуры.
Деньги изъяты.
По факту вымогательства и получения неправомерной выгоды открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса.
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