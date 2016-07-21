Харьковский врач попался при получении взятки за диагноз для инвалидности

20:10, 21 июля 2016
Общество
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За 12,5 тыс. грн врач одной из городских больниц Харькова обещал поставить пациенту диагноз для назначения группы инвалидности.

Коррупция / www.ilovegreece.ru

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, 55-летнего врача задержали в собственном кабинете во время получения взятки.

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В операции принимали участие оперативники Управления защиты экономики и следствия областной полиции и сотрудники прокуратуры.

Деньги изъяты.

По факту вымогательства и получения неправомерной выгоды открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса.

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