Советник президента: Минобороны будет непросто разорвать контракт с поставщиком некачественной еды в центр "Десна"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам, комментируя инцидент в 169-м учебном центре Сухопутных войск Вооруженных сил Украины ("Десна"), где в июне текущего года отравились около 200 военнослужащих.

“Рынок питания Министерства обороны — 4 миллиарда гривень. Мы не тратим столько на вооружение. Наша же концепция, о которой мы говорим еще с прошлого года, - эти фирмы должны быть убраны вообще. Минобороны должно закупать только продукты на открытых тендерах через систему ProZorro, а армия сама будет готовить себе еду, таким образом контролируя ее качество. Но этим самым мы забираем 4 миллиарда гривень у 4 фирм. И как вы думаете: они подключат лобби любого уровня, чтобы сохранить этот заработок — когда в банке тушенки половина банки — вода?”, - сказал Бирюков.

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Говоря о расторжении договора между Минобороны и фирмой “Визит”, продуктами которой отравились военнослужащие в центре "Десна", Бирюков отметил, что это будет также непросто, поскольку контракт прописан таким образом, что его нельзя расторгнуть в одностороннем порядке.

“Но наша юридическая экспертиза уже выявила несоответствие этого договора ряду законов Украины, а значит, скорее всего, мы через суд в одностороннем порядке будем расторгать этот договор”, - сказал Бирюков.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 июля, в Минобороны заявили о намерении разорвать контракт на сумму 400 миллионов гривень с фирмой “Визит”, которая обеспечивает питанием военнослужащих учебного центра "Десна", из-за неудовлетворительного качества продуктов.