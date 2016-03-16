Минобороны проверит качество тушенки, которой кормят военных (видео)

Как сообщает управление прессы ведомства, питание военнослужащих в Вооруженных силах организовано по системе аутсорсинга путем предоставления субъектами хозяйствования услуг по питанию, в том числе, с поставкой продовольствия.

Указанные отношения действуют на основании договоров, заключенных между департаментом государственных закупок и снабжения материальных ресурсов Минобороны и субъектами хозяйствования. Компаниями-аутсорсерами поставляется весь ассортимент продовольствия (хлеб, мясо, крупы, овощи, сахар, соль, специи и т. п), определенный нормами питания, которые утверждены постановлением Кабинета министров №426 от 29 марта 2002 года.

Вместе с тем Минобороны отмечает, что жестко контролирует качество предоставления услуг предприятиями, в том числе, следит за качеством продуктов, поставляемых в воинские части. В случае выявления некачественного продукта представитель воинской части составляет комиссионный акт, по которому фирма должна в течение суток изъять некачественный продукт или заменить его на другой, который соответствует требованиям, а также уплатить штраф в размере 20% суточной стоимости за каждый установленный и зафиксированный случай.

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"На сегодняшний день для военнослужащих Вооруженных сил поставляются только мясные консервы высшего сорта из говядины, исключительно в банках весом 525 грамм, изготовленные на основании ДСТУ 4450:2005", - говорится в сообщении.

Упомянутые же в СМИ консервы мясные “Говядина 1 сорта в расфасовке 340 грамм, по утверждению министерства, никогда не закупались и не поставлялись в воинские части ВСУ.

Вместе с тем оборонное ведомство уже начало служебные проверки по обнародованной информации.

"Руководство Министерства обороны Украины будет благодарно неравнодушным гражданам и военнослужащим за предоставление информации о любых проблемных вопросах, связанных с обеспечением военнослужащих", - подчеркивается в сообщении.