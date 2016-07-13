В Днепре правоохранители изъяли арсенал боеприпасов у торговца оружием

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили 1 кг артиллерийского пороха, 2,3 тыс. патронов различного калибра, тротиловую шашку, гранату Ф-1 и 4 запала для ручных гранат (УЗРГМ).

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Согласно сообщению, мужчина входил в организованную группировку, участники которой обеспечивали поставки огнестрельного оружия и боеприпасов по всей территории Украины. Сотрудники спецслужбы в апреле текущего года в Одессе задержали трех сообщников злоумышленника, у которых изъяли два боевых пистолета с патронами, малокалиберную винтовку, более 2 тыс. патронов и пиротехнические изделия.

Продолжается досудебное следствие в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).