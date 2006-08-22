Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО заявляет, что до конца октября НАК «Нафтогаз Украины» полностью рассчитается с компанией «РосУкрЭнерго» ( Швейцария) за поставленный в первом квартале 2006 года природный газ.

Об этом он сообщил вчера вечером в эфире УТ-1.

«До середины октября «Нафтогаз» полностью рассчитается с «РосУкрЭнерго», - сказал Ю.БОЙКО.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе представитель «РосУкрЭнерго» заявил, что НАК "Нафтогаз Украины" погасила 49,6 млн. долларов из 371,8 млн. долларов долга за поставленный в первом квартале 2006 года природный газ.

По его информации, срок оплаты оставшейся части задолженности будет согласован в ближайшее время.

Ранее в августе «РосУкрЭнерго» предупредило "Нафтогаз Украины" о возможном обращении в стокгольмский арбитражный суд, если НАК не выплатит долг за поставленный газ до 15 августа 2006 года. Эту задолженность "Нафтогаз Украины" собирался погасить еще в июле с.г., но предыдущее правительство в лице Минфина отказало "Нафтогазу" в предоставлении государственного кредита на 1 млрд. долларов для выплаты долга за поставленный газ и закупки дополнительных объемов газа в подземные хранилища.

Тем не менее, в ответ на ультиматум «РосУкрЭнерго» "Нафтогаз" пообещал привлечь внешний кредит до 5 августа. А 7 августа с.г. новый первый вице-премьер Украины Николай АЗАРОВ заявил о том, что госкомпания фактически банкрот, и власти намерены инициировать ревизию ее бизнеса, в том числе схему реализации газа.

17 августа вице-премьер Украины Андрей КЛЮЕВ заявил, что по результатам проверки кассовый разрыв НАК "Нафтогаз Украины" достигает 8 млрд. грн. По его словам, правительство разработало план финансового оздоровления компании и ставит задачу "вытащить из той ямы, в которой оказался НАК "Нафтогаз Украины", до февраля-марта 2007 года.