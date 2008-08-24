В Киеве на Крещатике начался парад войск по случаю 17-й годовщины Независимости Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в параде принимают участие 19 парадных расчетов, 144 единицы вооружения и военной техники в составе механизированной колонны и 30 летательных аппаратов (8 вертолетов и 22 самолета).

Командует парадом командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Иван СВИДА. Принимает парад министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ.

За проведением торжественного ритуала наблюдают Президент Украины – Верховный главнокомандующий ВСУ Виктор ЮЩЕНКО, представители органов государственной власти, представители дипломатического корпуса, иностранные делегации, а также много киевлян и гостей столицы.