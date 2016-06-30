Жара в оккупированном Крыму привела к авариям на водопроводах

Об этом со ссылкой на предприятие "Вода Крыма" сообщает Радио Свобода.

"Наряду с проблемными территориями - Верхней и Нижней Кутузовкой в Алуште, Кировским районом - появились такие, откуда никогда обращения по поводу отсутствия воды не поступали", – сообщила вице-премьер подконтрольного Кремлю "правительства Крыма" Лариса Опанасюк.

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По ее словам, обращения поступали из Евпатории, Белогорского, Джанкойского, Симферопольского и Сакского районов.

Как сообщалось ранее, из-за установившейся аномально жаркой погоды на полуострове водопотребление возросло на 30 - 40%.

После аннексии Крыма Россией Украина прекратила подавать воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу, который соединяет главное русло Днепра с полуостровом. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через этот канал.

Справка УНИАН. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».