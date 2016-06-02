На Грибовичской свалке продолжают искать пропавшего коммунальщика и укрепляют дамбу

Об этом УНИАН сообщила председатель Сиховской районной администрации Львова, заместитель председателя комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Ирина Маруняк.

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"Продолжаются поисковые работы, ведь бесследно исчез эколог коммунального предприятия. На данное время человек не найден. Сейчас работает 351 лиц - это курсанты, они выполняют работы по укреплению дамбы. Также работает 74 единицы техники. Работы по укреплению дамбы выполнены на 60% и идут к завершению", - отметила Маруняк.

Также она подчеркнула, что ситуация с вывозом мусора из Львова контролируемая.

"Мусор во Львове вывозят, контейнеры не переполнены. Ситуация с вывозом мусора контролируемая. Есть договоренность перевозчиков с руководителями свалок, на основании этих договоренностей мусор вывозят за пределы Львова", - сказала Маруняк.

По ее словам, власти города рассматривают вопрос о выделении земли для строительства мусороперерабатывающего завода в Николаевском, Стрыйском и Яворивском районах.

"Делается объезд территорий с точки зрения проезда к той территории, где может быть обустроен мусороперерабатывающий завод, есть ли там газоснабжение, водоснабжение, проходит ли дорога проходит через села. После обследования всех участков определим приоритетные, и тогда уже будет вестись разговор с территориальными общинами, чтобы тот или иной участок отвести для мусороперерабатывающего завода", - отметила Маруняк.

Как сообщал УНИАН, сегодня львовские спасатели с 08.00 возобновили поиски пропавшего 30 мая во время обвала мусора на Грибовичском полигоне бытовых отходов работника коммунального предприятия "Збыранка".

30 мая на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусора, под который попали трое спасателей и работник львовского коммунального предприятия "Збыранка".

Трех спасателей нашли мертвыми.

Власти Львова намерены привлечь 40 млн евро кредита Европейского инвестиционного банка на рекультивацию Грибовицкого полигона и строительство мусороперерабатывающего завода.