Дело одного из главарей "ЛНР" Корсунского находится на завершающем этапе - СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

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«Что касается дела Корсунского - 10 мая суд продлил ему срок содержания под стражей. И я думаю, что оно будет на завершающем этапе», - сказала Гитлянская.

Как сообщал УНИАН, Корсунский принимал участие в захвате здания УСБУ в Луганске весной 2014 года, был правой рукой бывшего главного террориста «ЛНВ» Валерия Болотова.

В начале февраля этого года он был задержан.

Корсунский подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации).

Новость уточнено по просьбе пресс-центра СБУ.