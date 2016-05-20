В Харькове задержали коммунистку, "заминировавшую" 6 станций метро из-за несогласия с их переименованием

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В частности, как отмечается в сообщении, сначала женский голос сообщил о минировании станции метро "Площадь Конституции" - переименованной станции "Советская". Впоследствии поступил новый вызов, тот же аноним угрожал взорвать еще 5 станций метро, которые подлежат переименованию.

По данным спецслужбы, менее чем за сутки правоохранители установили и задержали "анонимного террориста".

"Ею оказалась 62-летняя жительница Харькова, сторонница коммунистической идеологии, активная участница протестных акций Антимайдана. Свою вину злоумышленница признала, пояснив сообщение "протестом" против переименования станций", - отмечается в сообщении.

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По материалам Управления СБУ в Харьковской области начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос относительно сообщения злоумышленнице о подозрении в совершении этого преступления.

Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы сроком от 2 до 6 лет. Женщине придется также компенсировать расходы государственных и коммерческих учреждений, которые понесли убытки от ее действий.

Как сообщалось, 16 мая в Харькове из-за ложных сообщений о заминировании станций метро эвакуировали почти 9 тысяч человек.

В тот день правоохранители искали взрывчатку на 6 станциях метро: "Площадь Конституции" (бывшая "Советская"), "Пролетарская", "Советской армии", "Маршала Жукова", "Метростроителей имени Ващенко", "Площадь Восстания". Последним 5 станциям накануне были даны новые названия распоряжением председателя Харьковской обладминистрации Игоря Райнина.