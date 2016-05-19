ГПУ идентифицировала еще двух беркутовцев, которые расстреливали активистов Майдана

Об этом 19 мая во время перерыва заседания Святошинского суда Киева журналистам сообщил прокурор Генпрокуратуры Роман Псюк, передает ЛІГА.net.

"По состоянию на февраль этого года, когда подписывался обвинительный акт, несколько бойцов были установлены. На данный момент мы установили личности еще двух бойцов - по объективным причинам они не успели войти в обвинительный акт. Они объявлены в розыск", - сообщил он.

По данным ГПУ, на сегодняшний день в розыске находятся более 20 экс-беркутовцев.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня прокуроры Генпрокуратуры зачитывали материалы обвинительного акта в отношении трех из пяти экс-"беркутовцев", которые проходят в одном уголовном производстве.

Читайте такжеРасстрелы на Институтской: Названы имена еще 18 экс-беркутовцев "Черной роты"

Обвинительный акт в отношении трех обвиняемых: экс-заместителя командира киевского полка спецподразделения МВД "Беркут" Олега Янишевского и двух бойцов Александра Маринченко и Сергея Тамтури зачитывали 4,5 часа.

После этого председательствующий судья Сергей Дячук объявил перерыв в судебном заседании до 11:30 20 мая.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура в 2014 году передала в суд уголовное производство против экс-"беркутовцев" Павла Зинченко и Сергея Аброськина. Их подозревают в убийстве 39 активистов Майдана 20 февраля 2014 года на улице Институтской в центре Киева.

10 февраля 2016 года в ГПУ заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство против еще трех экс-"беркутовцев": Маринченко, Тамтури и Янишевского.

По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных обязанностей, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствовании проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

Уголовные производства против всех подозреваемых бывших бойцов "Беркута" объединены в одно.

17 мая прокуроры зачитали обвинительный акт в отношении Аброськина и Зинченко.