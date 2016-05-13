В Харькове следователь попался на взятке в 400 долларов

По предварительным данным, за эту сумму следователь пообещал закрыть уголовное производство. Майор полиции попался с поличным. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения. Прокуратура области проводит досудебноерасследование по уголовной статье "Получение неправомерной выгоды должностным лицом", которая предусматривает до 10 лет лишения свободы, передает Сегодня.

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Напомним, в конце апреля на такой же сумме взятки попался еще один майор харьковской полиции. Работник управления защиты экономики получал от предпринимателя 400 долларов ежемесячно, за что "не создавал проблем" в работе точкам, торгующим табачными изделиями.