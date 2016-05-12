Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалобы на меру пресечения мэру Вышгорода

Как передает корреспондент УНИАН, судебное заседание было назначено на 12.45, но по неизвестным причинам не могло начаться в течение более 2-х часов. И как только оно началось, одному из судей коллегии стало плохо, из-за чего судебное заседание было завершено.

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Следующее заседание должно состояться 30 мая в 13.00.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля СБУ заявила о задержании мэра Вышгорода, который якобы требовал взятку в 1 млн евро, и пятерых посредников.

По данным правоохранителей, он требовал взятку от представителя строительной компании за нерасторжении договора на аренду участка и несоздание препятствий при застройке микрорайона.

17 апреля Печерский райсуд Киева избрал Момоту меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в 5 млн грн.

18 апреля в отношении Момота был внесен залог.

По информации председателя Вышгородской райгосадминистрации Александра Горгана, 2,585 млн грн внесла жена лидера депутатской группы "Воля народа" в Верховной Раде Ярослава Москаленко. Еще 1,4 млн грн внес народный депутат Юрий Деревянко - один из лидеров партии "Воля", от которой баллотировался Момот. 1 млн грн внес руководитель треста "ПивденАтомЭнергоБуд" Сергей Костырко. Еще 15 тыс. грн, по данным Горгана, внесли "неравнодушные жители Вышгорода через счет Марины Момот - жены мэра".

19 апреля, после внесения залога Момота выпустили из СИЗО.