Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалобы на меру пресечения мэру Вышгорода
Апелляционный суд Киева перенес на 30 мая рассмотрение жалобы на меру пресечения городскому председателю Вышгорода Алексею Момоту, которого задержали при получении крупной взятки.
Как передает корреспондент УНИАН, судебное заседание было назначено на 12.45, но по неизвестным причинам не могло начаться в течение более 2-х часов. И как только оно началось, одному из судей коллегии стало плохо, из-за чего судебное заседание было завершено.
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Следующее заседание должно состояться 30 мая в 13.00.
Как сообщал УНИАН, 14 апреля СБУ заявила о задержании мэра Вышгорода, который якобы требовал взятку в 1 млн евро, и пятерых посредников.
По данным правоохранителей, он требовал взятку от представителя строительной компании за нерасторжении договора на аренду участка и несоздание препятствий при застройке микрорайона.
17 апреля Печерский райсуд Киева избрал Момоту меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в 5 млн грн.
18 апреля в отношении Момота был внесен залог.
По информации председателя Вышгородской райгосадминистрации Александра Горгана, 2,585 млн грн внесла жена лидера депутатской группы "Воля народа" в Верховной Раде Ярослава Москаленко. Еще 1,4 млн грн внес народный депутат Юрий Деревянко - один из лидеров партии "Воля", от которой баллотировался Момот. 1 млн грн внес руководитель треста "ПивденАтомЭнергоБуд" Сергей Костырко. Еще 15 тыс. грн, по данным Горгана, внесли "неравнодушные жители Вышгорода через счет Марины Момот - жены мэра".
19 апреля, после внесения залога Момота выпустили из СИЗО.