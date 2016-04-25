В Днепропетровске патрульный полицейский пытался продать оружие и боеприпасы

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области, мужчин задержали 23 апреля в ходе реализации оперативной информации. В автомобиле 25-летнего инспектора были обнаружены автомат, два магазина к нему и 135 патронов.

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Кроме того, во время поверхностного осмотра в кармане его куртки правоохранители обнаружили слип-пакет с веществом белого цвета, внешне похожего на метамфетамин, и незарегистрированный пистолет травматического действия. Позже, в ходе обыска по месту жительства подозреваемого изъяты автомат Калашникова, пять магазинов, три дымовые шашки, пять взрывопакетов, револьвер и большое количество патронов, а также бронежилет и балаклава.

Всё обнаруженное оружие и боеприпасы направлены на экспертизу.

Злоумышленники задержаны в порядке ст.208 УПКУ. Им грозит ответственность по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), что наказывается лишением свободы сроком от 3 до 7 лет.