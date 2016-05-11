"Подарок от российской власти": Матери Савченко не позволили увидеться с дочерью в день рождения

11:29, 11 мая 2016
Общество
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Мать незаконно осужденной украинской летчицы Надежды Савченко Марию не пустили на свидание с дочерью.

REUTERS

Об этом сообщили адвокаты Савченко Николай Полозов и Марк Фейгин.

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"Прилетел в Ростов, еду в тюрьму в Новочеркасск. Узнал только что, мать Савченко не пустили к дочери в день рождения...", - написал Фейгин.

"Марии Ивановне 78 лет. Она проделала огромный путь, чтобы поздравить дочь с днём рождения. И такое свинское к ней отношение", - возмутился Полозов.

Полозов назвал это "подарком от российской власти".

Как сообщал УНИАН, суд в РФ 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков. Также суд присудил Савченко штраф в 30 тыс. рублей за "незаконное пересечение границы".

24 апреля президент Украины сообщил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным об алгоритме и сроках освобождения Савченко.

29 апреля стало известно, что Савченко заполнила все документы на экстрадицию.

Савченко родилась 11 мая 1981 года.

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