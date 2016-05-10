Украина и Китай договариваются об упрощении визового режима для граждан

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел, сегодня в ведомстве состоялись украинско-китайские консультации на уровне руководителей консульских служб двух стран.

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«По результатам достигнута принципиальная договоренность относительно осуществления сторонами предметных шагов для взаимного упрощения режима поездок граждан, проработаны ключевые направления совместных действий в части либерализации сторонами визовых процедур, эффективного взаимодействия причастных органов сторон для предоставления надлежащей помощи гражданам за границей»,- говорится в сообщении.

В ходе переговоров стороны детально обсудили состояние двустороннего сотрудничества в консульской сфере, комплекс миграционно-визовой проблематики, а также вопросы защиты прав и свобод граждан двух государств.