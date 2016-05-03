Обстрел журналистов в Одессе: СМИ сообщили о задержании нападавших (фото, видео)

Владелец авто, откуда выбежали нападавшие — Савченко Евгений Михайлович, 1990-го года рождения, передает "Думская".

Он прописан в Белгороде-Днестровском на улице Энгельса. Машина в угоне не числится.

Отмечается, что нападавших уже задержали. По информации СМИ, конфликт произошел после того, как "7 канал" снял ДТП, произошедшее в этом же районе.

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