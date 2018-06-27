Языковое решение суда – какое оно на самом деле?

Заявление Генпрокуратуры содержит по меньшей мере две недостоверные информации относительно решения ВАСУ... Я посмотрел фильм в кинотеатре с ощущением обманутого и лишенного права выбора...

Не секрет, что реальная жизнь бывает значительно невероятнее, чем любая выдумка. Когда я писал статью "О дублировании и озвучивании непрофессионализма в языковой политике", то для анализа имел лишь заявление Генеральной прокуратуры Украины и информацию, что в 2006 году некие юридические лица требовали от хозяйственного суда г. Киева, а затем – после того, как их требования оставили без удовлетворения – от Киевского апелляционного хозяйственного суда, признать незаконными пункт 1 и абз. 2, 3 и 12 пункта 2 Постановления Кабинета Министров Украины от 16.01.2006 № 20. При этом у меня не было текста постановления Коллегии судей Высшего административного суда Украины, и потому в своей статье задавался вопросами: «А из чего исходил Высший административный суд, приняв такое решение?» И вот я получил возможность ознакомиться с ним и вынужден отметить несколько неожиданные для меня повороты. Всех, в том числе меня, ввело в заблуждение вышеупомянутое заявление Генпрокуратуры, которое в этом случае есть смысл процитировать полностью. Итак пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины 15.07.2008 сообщила следующее:

«Удовлетворена жалоба Генеральной прокуратуры Украины относительно Положения о государственном удостоверении на право распространения и демонстрации иностранных фильмов.

При вмешательстве Генеральной прокуратуры Украины приведено в соответствие с решением Конституционного Суда Украины от 20 декабря 2007 года Положение о государственном удостоверении на право распространения и демонстрации иностранных фильмов.

Генеральной прокуратурой внесена кассационная жалоба на постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 17.10.2006, которым был признан недействительным и отменен п. 1 постановления Кабинета Министров Украины от 16.01.2006 № 20 «Некоторые вопросы порядка распространения и демонстрации фильмов».

Высший административный суд Украины 10.07.2008 жалобу прокуратуры удовлетворил, незаконное постановление суда апелляционной инстанции отменил и обязал субъектов кинематографической деятельности для получения прокатного удостоверения все иностранные фильмы дублировать (озвучивать, субтитровать) на украинском языке».

Это заявление содержит по меньшей мере две недостоверные информации и при этом не акцентирует внимание на значительно более важном решении Коллегии судей ВАСУ в части признания действующей нормы абзаца 12 пункта 2 Кабинета Министров Украины от 16.01.2006 № 20.

Но обо всем по порядку...

Да, из абзаца третьего заявления пресс-службы Генпрокуратуры можно сделать вывод, что Генпрокуратура не согласна с постановлением Киевского апелляционного хозяйственного суда от 17.10.2006, в части признания недействительным и отмены п. 1 Постановления Кабинета Министров Украины от 16.01.2006 № 20. Но, на самом деле, как следует из абзаца четвертого мотивировочной части постановления ВАСУ, заместитель генпрокурора просил «упротменить решение суда первой и апелляционной инстанции, принять новое решение, которым иск (юридических лиц – истцов. – Авт.) удовлетворить частично. При этом «признать недействительным пункт 1 Постановления КМУ от 16.01.2006 № 20, а в остальных исковых требованиях отказать, поскольку судами неправильно применены нормы материального права». Как видим, что касается признания недействительным и отмены п. 1 Постановления Кабинета Министров Украины, то к этому вопросу заместитель генпрокурора претензий не имел. И это правильно, потому что, как я уже указывал в предыдущей статье, в этом пункте 1 Постановления КМУ незаконно устанавливал квоты на долю иностранных фильмов, которые должны быть дублированы, озвучены или субтитрованы, что не отвечает Закону Украины «О кинематографии», согласно с которым устанавливалось требование относительно дублирования, озвучивания, субтитрования ВСЕХ иностранных фильмов.

Вторая же недостоверная информации от Генпрокуратуры содержится в абзаце четвертом их заявления. Во-первых, именно постановлением Киевского апелляционного суда был признан недействительным и отменен п. 1 Постановления КМУ, то есть определенно, что ВСЕ иностранные фильмы должны быть дублированы, озвучены, или субтитрованы. Таким образом, никакой заслуги Генпрокуратуры в соблюдении норм действующего законодательства в этом вопросе не было. Во-вторых, постановление Киевского апелляционного суда отменено не полностью, а лишь частично, ито в части, которая касается признания незаконными абз. 2, 3 и 12 пункта 2 Постановления Кабинета Министров Украины от 16.01.2006 № 20. Коллегия судей ВАСУ решила, что апелляционная инстанция суда ошибочно отменила постановление первой инстанции относительно отказа в удовлетворении иска о признании недействительными и отмены абзацев 2, 3 и 12 пункта 2 вышеупомянутого постановления правительства. То есть ВАСУ признал законными абз. 2, 3 и 12 пункта 2 постановления правительства. Для того, чтобы было понятно, о чем идет речь, нужно напомнить содержание абз. 2, 3 и 12 пункта 2 правительственного постановления. Да, в абз. 2, 3 пункта 2 речь идет о внесении изменений в подпункт “г” пункта 6 Положения о государственном удостоверении на право распространения и демонстрацию фильмов, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 17 августа 1998г. №1315. А сам этот подпункт “г” пункта 6 обязывает владельца соответствующих прав на фильм для получения прокатного удостоверения подать в Минкультуры в том числе: «г) фильмокопию на кинопленке – для владельцев кинотеатральных прав, на других носителях – для владельцев телевизионных прав, прав домашнего видео, которая отвечает техническим требованиям для пересмотра, дублирована (озвучена, субтитрована) на украинском языке”. Понятно, что требования относительно предоставления фильмокопии, которая должна быть дублирована (озвучена, субтитрована) на украинском языке является абсолютно законной и никоим образом не нарушает прав национальных меньшинств на использование своего языка в отрасли кинематографии.

Значительно более важное значение имеет решение Коллегии судей ВАСУ относительно отмены решения апелляционной инстанции суда в части признания недействительным абзаца 12 п. 2 этого правительственного постановления. После этого решения ВАСУ этот абзац 12 правительственного постановления является действующим. Этим абзацем были внесены изменения в пункт 10 выше упоминавшегося «Положения о государственном удостоверении...», которыми устанавливается дополнительное основание для отказа в государственной регистрации и выдаче прокатного удостоверения «б) если фильм не дублирован (озвучен, субтитрован) на украинском языке на фильмокопии языка оригинала». После такого решения судей ВАСУ становится законным, раскритикованный мной в моей предыдущей статье, приказ №1 министра культуры и туризма Вовкуна от 18 января 2008, которым он «запретил выдавать государственное удостоверение на право распространения и демонстрации фильма, если фильм не дублирван (озвучен или субтитрован) на государственном языке на фильмокопи языка оригинала».

Означает ли это решение ВАСУ, что окончательно снят языковой вопрос в отрасли кинематографии? Кажется мне, что нет, потому что непонятно, каким образом должно быть реализовано право, предусмотренное статьей 14 Закона Украины «О кинематографии», в части того, что «иностранные фильмы перед распространением в Украине... могут быть дублированы или озвучены или субтитрованы на языках национальных меньшинств». Очевидно, что ответ на это должен дать уже Конституционный суд Украины.

Со своей стороны, могу повторно выразить свое убеждение в том, что в вопросе развития украинского языка простых решений не существует. Украинский язык целеустремленно уничтожали на протяжении трех столетий. Быстро и сразу возобновить полноценное функционирование его на просторах всей страны вряд ли возможно. Нужна совокупность мероприятий законодательного характера, которые гарантировали бы защиту и содействовали развитию украинского языка, но при этом не давали оснований обвинять Украину в нарушении языковых прав национальных меньшинств. Другой путь лишь будет провоцировать неправовые методы решения этой проблемы.

Вот, например, такой, с которым я столкнулся в последнюю субботу. Придя в один из центральных кинотеатров города на пересмотр кинофильма «Чистильщик», уже в кинозале я увидел, что в действительности фильм демонстрируется на русском языке (дубляжом) с украинскими субтитрами. У меня было ощущение обманутого и лишенного права выбора. Ведь я пришел смотреть фильм на украинском языке...

Борис Кушнирук