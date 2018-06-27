О дублировании и озвучивании непрофессионализма в языковой политике

15 июля 2008 года телевизионные каналы и Интернет-издания с самого утра начали изобиловать сообщениями пресс-службы Генеральной прокуратуры, мол, благодаря «вмешательству Генеральной прокуратуры Украины суд обязал все иностранные фильмы в Украине дублировать на государственный язык».

Но насколько это сообщение соответствует действительности?

Эта история начинается 16 января 2006 года, когда Кабинет Министров принял Постановление №20 «Некоторые вопросы порядка распространения и демонстрирования фильмов». Желание правительственных чиновников понятно – они хотели каким-то образом хотя бы постепенно заставить кинопрокатчиков выполнять нормы части второй статьи 14 Закона Украины «О кинематографии», согласно которой все «иностранные фильмы перед распространением в Украине в обязательном порядке должны быть дублированы или озвучены или субтитрованы на государственный язык, они также могут быть дублированы или озвучены или субтитрованы на языки национальных меньшинств». Нетрудно вспомнить, что украинские кинопрокатчики много лет, не обременяя себя лишними хлопотами, преимущественно закупали фильмокопии иностранных фильмов в России, которые уже были дублированы на русский.

Однако это патриотичное намерение было выполнено правительственными чиновниками откровенно непрофессиональным образом.

Кабинет Министров пунктом первым установил квоту обязательного дублирования (озвучивания, субтитрования) на украинский язык иностранных фильмов для проката, демонстрирования, публичного коммерческого видео и домашнего видео (в процентах общего количества фильмокопий) не менее 20% фильмов. Квота распространялась на иностранные фильмы для проката, демонстрирования, публичного коммерческого видео и домашнего видео. С 1 января 2007 года такому дублированию должны были бы подлежать не менее 50% фильмов, а с 1 июля 2007 года – не менее 70%. Непрофессионализм этой формулировки заключался в некорректном перечислении того, что может быть сделано с фильмокопиями. Использование термина «дублирование (озвучивание, субтитрование)» не точно воспроизвело то, как это изложено в вышеупомянутом законе. Что, в свою очередь, породило недоразумения среди многих журналистов, которые 15 июля 2008 года распространяли недостоверную информацию, опираясь на сообщение Генеральной прокуратуры.

Дублирование, озвучивание, субтитрование - отдельные виды творческой обработки фильма. На самом деле Высший административный суд никоим образом не устанавливал обязательности дублирования на украинский язык всех фильмокопий иностранных фильмов.

В 2006 году, когда исполнительную власть возглавил господин Янукович, а гуманитарной сферой взял под опеку известный своеобразной “любовью” к развитию украинского языка господин Табачник, кинопрокатчики подали жалобу в апелляционную инстанцию Хозяйственного суда г. Киева, требуя отменить пункт первый постановления №20 КМУ, и совместно с правительством, играя в суде в одни ворота, добились своего.

Но, как известно, профессиональный уровень, что у «оранжевых», что у «бело-голубых» одинаково низкий, потому неожиданно для самих «бело-голубых» суд, приняв абсолютно правильное решение, поставил и истцов, и ответчиков в положение унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла.

В мотивировочной части своего решения апелляционный суд объяснил отмену пункта первого правительственного постановления – с предусмотренным там квотированием – тем, что установление этих квот не отвечает требованиям Закона Украины «О кинематографии» (которым устанавливалось требование дублировать, озвучивать, субтитровать ВСЕ иностранные фильмы). То есть суд своим решением обязал кинопрокатчиков не постепенно, а сразу дублировать, озвучивать, субтитровать по-украински все иностранные фильмы. Более того, впоследствии Конституционный суд своим решением по делу об официальном толковании положений части второй статьи 14 Закона Украины "О кинематографии" (дело о распространении иностранных фильмов) № 13-рп от 20.12.2007 не только подтвердил, что все иностранные фильмы должны быть дублированы, озвучены или субтитрованы на государственный язык, но еще и указал, что это требование касается также всех фильмокопий, распространяемых в Украине.

В связи с этим возникают вопросы.

Во-первых, зачем вообще Генеральная прокуратура требовала отменить решение апелляционного суда, если оно было правильным и, кроме того, потеряло свое значение после соответствующего более охватывающего решения Конституционного Суда Украины?

Во-вторых, из чего исходил Высший административный суд, приняв такое решение?

Если учесть, прямо скажем, не очень высокий уровень квалификации как украинских правительственных чиновников, так и прокурорских сотрудников, то логику этих шагов можно объяснить так. Очевидно, прокурорские сотрудники решили выслужиться перед новым «оранжевым» правительством и добиться отмены решения апелляционное суда, принятого под воздействием «плохих» «бело-голубых» правительственных чиновников. В свою очередь, судьи Высшего административного суда, проявив показательную «принципиальность», вынесли в угоду Генпрокуратуре решение по принципу «чего изволите», возможно, при этом понимая, что оно все равно аюсолютно ничего не меняет. То есть и Генпрокуратуре приятно, и им неплохо...

В действительности же ситуация с защитой украинского языка в украинском кино- и телепространстве не такая уже и простая.

Под влияием решения Конституционного Суда и со ссылкой на него министр культуры и туризма Вовкун 18 января 2008 года издал явно незаконный приказ за №1, которым запретил выдавать государственное удостоверение на право распространения и демонстрирования фильма, если фильм не дублирован (озвучен или субтитрован) государственным языком на фильмокопии языка оригинала. Как видим, и здесь использованная неудачная конструкция «дублирование (озвучивание, субтитрование)», что не точно передает то, как это изложено в Законе Украины «О кинематографии». Но главная проблема этого приказа в другом.

Дело в том, что на самом деле ни законодатель, ни Конституционный Суд не запрещал дублирования или озвучивания иностранных фильмов на языках национальных меньшинств. Это следует как из вышецитированной нормы части второй статьи 14 Закона Украины "О кинематографии", которой предусмотрено, что «иностранные фильмы... также могут быть дублированы или озвучены или субтитрованы на языки национальных меньшинств», так и из решения Конституционного Суда, которым лишь предусмотрена обязательность дублирования, озвучивания или субтитрования на государственный язык иностранных фильмов перед их распространением в Украине.

То есть в случае, если иностранный фильм дублирован или озвучен, например, на русский, то это значит, что этот фильм должен быть обязательно субтитрован по-украински. И наоборот, если иностранный фильм дублирован или озвучен на украинский, то он может быть также субтитрован, например, по-русски.

А своим приказом министр Вовкун из «лучших» побуждений фактически запретил возможность дублирования или субтитрования иностранных фильмов на языки национальных меньшинств, потому что установил, что распространение и демонстрирование иностранного фильма разрешается лишь в случае его дублирования (озвучивания или субтитрования) на государственный язык. Таким образом, с одной стороны, господин министр разрешил распространять российские фильмы, субтитрованные по-украински, с другой – исключил ситуацию, когда бы иностранный (не российской) фильм мог быть дублирован или озвучен на русский язык и субтитрован по-украински.

В целом решение хорошее, если бы не один нюанс, который полностью нивелирует его позитивные стороны: в любой момент оно может быть отменено – как противоречащее законодательству Украины. И мы можем оказаться в ситуации, когда опять все иностранные фильмы будут дублироваться или озвучиваться у нашего северного соседа на русском языке, а затем на них будет накладываться дешевое «копеечное» субтитрование.

Очевидно, что в вопросе развития украинского языка простых решений “а-ля Вовкун” не существует. Нужная совокупность мер законодательного характера, которые бы гарантировали защиту и развитие украинского языка, но и обеспечивали языковые права национальных меньшинств.

Нужно законодательно установить обязательность предоставления правительством бюджетной поддержки дублированию или озвучиванию иностранных фильмов на украинский язык. Кроме того, предоставив право распространения и демонстрирования иностранных фильмов, дублированных или озвученных языками национальных меньшинств, защитить права использования украинского языка в любой части Украины путем законодательного закрепления лимита обязательного показа иностранных фильмов, дублированных или озвученных украинским языком в объеме не менее 50% всего прокатного времени (в том числе и в прайм-тайм) показа этого фильма в каждом кинотеатре. В этом случае кинопрокатчики будут вынуждены не только делать по крайней мере одинаковое количество фильмокопий, дублированных или озвученных украинским языком и языками других национальных меньшинств, но и будут демонстрировать украинские фильмокопии в кинотеатрах.

Борис Кушнирук