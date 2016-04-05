Коломойский: меня нет в Facebook
22:12, 05 апреля 2016Общество
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Бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал заявления, которые распространяются в ряде СМИ со ссылкой якобы на его страницу в соцсети Facebook.
Коломойский страниц в соцсетях не имеет / Фото УНИАН
Бывший председатель Днепропетровской ОГА заявил, что страниц в соцсетях не имеет.
"Я давно говорил, что официальные комментарии буду давать только для сайтов ТСН.ua и УНИАН. И то, только в том случае, если они захотят их разместить. Спешу огорчить пользователей Facebook, в этой соцсети меня нет. Любые комментарии, которые появляются там от моего имени – фейки. У меня нет ни времени, ни желания следить за проявлениями подобного вида "творчества"", - сообщил Коломойский.
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Ранее в Сети появилось якобы заявление Коломойского о статье в New York Times, что касалось Украины.
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